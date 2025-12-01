Homem é preso em flagrante furtando cabos no Centro de Niterói; vídeo

Um homem, de 44 anos, foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira (01), na Rua São João, em Niterói.

O acusado foi detido após ser pego furtando cabos de cobre de uma empresa de telefonia.

Policiais do 12° BPM (Niterói) foram acionados por funcionários da empresa que flagraram o criminoso.

Com o homem preso a polícia encontrou uma bolsa de ferramentas e cerca de seis metros de fios de cobre. Ainda conforme a polícia o acusado já possuía cinco anotações pelo mesmo crime.

O acusado foi levado para a 76ªDP (Centro), onde permaneceu preso.





Divulgação