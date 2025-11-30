Preso com fuzil na Comunidade 700, em Jacarepaguá

Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) tiraram das ruas um criminoso violento na comunidade 700, em Jacarepaguá, na sexta-feira (28). Durante a ação, com informações de inteligência, os agentes apreenderam um fuzil e acessórios táticos utilizados pelo crime organizado na Zona Sudoeste do Rio.

Os agentes realizaram diligências para apurar a possível presença de homens fortemente armados circulando pela comunidade. No local, os policiais encontraram um criminoso com um fuzil. Com ele, foram apreendidos carregadores, grande quantidade de munições, uma granada, rádios comunicadores e acessórios táticos.

A ação reforça o papel essencial da inteligência policial e da ação técnica das equipes da 54ª DP para desarticular estruturas criminosas e reduzir a circulação de armamento de guerra.

Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posteriormente encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.