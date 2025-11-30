Preso dono de frigorífico acusado de vender carne roubada no Rocha

O dono de um frigorífico foi preso acusado de vender carne roubada em seu estabelecimento, no Rocha, em São Gonçalo.

De acordo com a denúncia, o acusado já era conhecido por essa prática e já havia sido preso anteriormente.

Na ação, uma carga recém roubada foi recuperada e o homem preso em flagrante.

O caso foi registrado na 72ªDP (Mutuá), onde seguirá sendo investigado.