Preso dono de frigorífico acusado de vender carne roubada no Rocha
O caso foi registrado na 72ªDP (Mutuá)
min de leitura | Escrito por Redação | 30 de novembro de 2025 - 11:00
O dono de um frigorífico foi preso acusado de vender carne roubada em seu estabelecimento, no Rocha, em São Gonçalo.
De acordo com a denúncia, o acusado já era conhecido por essa prática e já havia sido preso anteriormente.
Na ação, uma carga recém roubada foi recuperada e o homem preso em flagrante.
O caso foi registrado na 72ªDP (Mutuá), onde seguirá sendo investigado.