Homem é baleado na Rodovia Magé-Manilha após sofrer tentativa de assalto
Vítima estava com seu filho de apenas 4 anos
29 de novembro de 2025
Um homem foi baleado durante uma tentativa de assalto, na noite desta sexta-feira (29), na BR- 493, Rodovia Magé-Manilha, na altura de Itaboraí.
De acordo com informações iniciais, a vítima havia saído da igreja e estava acompanhada do filho, de somente 4 anos, quando criminosos tentaram roubar o veículo da família.
Os criminosos atiraram e fugiram em seguida. A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres. E o caso foi registrado na 73°DP (Neves).