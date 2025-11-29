Homem é baleado na Rodovia Magé-Manilha após sofrer tentativa de assalto

Segundo informações, vítima estava saindo da igreja no momento que foi abordada - Foto: Layla Mussi/Arquivo

Um homem foi baleado durante uma tentativa de assalto, na noite desta sexta-feira (29), na BR- 493, Rodovia Magé-Manilha, na altura de Itaboraí.

De acordo com informações iniciais, a vítima havia saído da igreja e estava acompanhada do filho, de somente 4 anos, quando criminosos tentaram roubar o veículo da família.

Os criminosos atiraram e fugiram em seguida. A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres. E o caso foi registrado na 73°DP (Neves).