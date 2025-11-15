Carro suspeito de clonagem é apreendido em Niterói
Motorista de 46 anos alegou ter comprado o veículo em agência de Rio Bonito
Um carro suspeito de ser clonado foi apreendido por policiais militares do 12º BPM (Niterói), na Estrada Washington Luís, no Largo da Batalha, na manhã de sexta-feira (14). Em posse do veículo estava um homem, de 46 anos, que alegou ter comprado o carro em uma agência veicular.
De acordo com a ocorrência, policiais militares foram acionados pelo CISP Niterói para irem à Estrada Washington Luís, no Largo da Batalha, após receberem informações sobre um automóvel GM Ônix, na cor branca, que seria clonado.
Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o carro e abordaram o condutor. Segundo o motorista, ele adquiriu o veículo em uma agência veicular de Rio Bonito.
O carro e o motorista foram conduzidos à 79ª DP (Jurujuba), onde o veículo foi apreendido para passar por perícia na Cidade da Polícia.