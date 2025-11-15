Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Carro suspeito de clonagem é apreendido em Niterói

Motorista de 46 anos alegou ter comprado o veículo em agência de Rio Bonito

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 15 de novembro de 2025 - 10:10
Carro foi levado para perícia na Cidade da Polícia
Carro foi levado para perícia na Cidade da Polícia -

Um carro suspeito de ser clonado foi apreendido por policiais militares do 12º BPM (Niterói), na Estrada Washington Luís, no Largo da Batalha, na manhã de sexta-feira (14). Em posse do veículo estava um homem, de 46 anos, que alegou ter comprado o carro em uma agência veicular.

De acordo com a ocorrência, policiais militares foram acionados pelo CISP Niterói para irem à Estrada Washington Luís, no Largo da Batalha, após receberem informações sobre um automóvel GM Ônix, na cor branca, que seria clonado.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o carro e abordaram o condutor. Segundo o motorista, ele adquiriu o veículo em uma agência veicular de Rio Bonito.

O carro e o motorista foram conduzidos à 79ª DP (Jurujuba), onde o veículo foi apreendido para passar por perícia na Cidade da Polícia.

