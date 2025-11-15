Cláudio Castro reajusta em 36% a remuneração extraordinária dos policiais militares

Congelado há mais de seis anos, o valor do Regime Adicional de Serviço (RAS) da Polícia Militar do Rio de Janeiro será reajustado em 36%. A novidade foi anunciada na manhã desta sexta-feira (13/11) pelo governador Cláudio Castro, ao divulgar a tabela com os novos valores do RAS, que começam a vigorar a partir dos serviços prestados neste mês de dezembro em diante.

"É uma satisfação muito grande atender o anseio dos nossos bravos policiais. O RAS não tinha correção desde maio de 2019. Esse reajuste representa mais uma ação concreta do nosso governo em investimento em segurança pública, tanto em recursos materiais quanto em recursos humanos", afirmou o governador Cláudio Castro.

O reajuste do RAS vai beneficiar milhares de policiais militares, praças e oficiais, que trabalham como voluntários em seus dias de folga. Diariamente, o policiamento ostensivo realizado pela corporação é reforçado por cerca de 5.300 policiais militares, que se inscrevem para trabalhar no RAS, através das unidades operacionais e do programa Segurança Presente. A nova tabela vai reger também os contratos do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS).

"O reajuste da tabela do RAS e a criação do turno de 24 e da nova categoria de sargentos e subtenentes foram avanços importantíssimos para valorizar a nossa tropa. A valorização do policial tem reflexos positivos na sua vida pessoal e no seu desempenho profissional", disse o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes.

O coronel Menezes se refere a duas novidades inseridas no decreto que formalizou as mudanças. Uma delas é a criação de uma nova categoria, a de sargentos e subtenentes, uma forma de prestigiar os policiais mais antigos. A partir de agora, serão quatro categorias, todas devidamente reajustadas: 1) oficial superior; 2) tenentes e capitães; 3) sargentos e subtenentes; 4) soldados e cabos.

A segunda novidade é a criação do RAS 24 horas, ou seja, mais uma faixa de pagamento. Até então eram três turnos: 6, 8 e 12 horas. O turno de 24 horas será empregado em situações excepcionais e/ou emergenciais, exclusivamente, mediante prévia autorização fundamentada do Comando-Geral da Corporação.

A nova tabela da remuneração extraordinária fixa os valores abaixo, estabelecendo quatro categorias e quatro modelos de turno: