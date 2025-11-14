Presa envolvida em assassinato de jovem mãe em Sepetiba

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta sexta-feira (14), uma mulher envolvida no homicídio de Laís de Oliveira Gomes Pereira. A criminosa fez a ponte entre a mandante do homicídio e os executores da morte. A mulher foi capturada em Belford Roxo, Baixada Fluminense.

Após trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade, os agentes identificaram e localizaram a criminosa. Em depoimento na delegacia, ela confessou a participação no homicídio. Ela foi responsável por indicar o assassino à mandante do homicídio, ex-companheira do pai da filha da vítima, viabilizando a execução. Contra a criminosa, foi cumprido um mandado de prisão.

Outros dois envolvidos já tinham sido presos. Vendo o cerco se fechar, o homem que dirigia a motocicleta usada na fuga se entregou à DHC na última sexta-feira (07). Já o autor dos disparos foi preso nesta segunda-feira (10), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A mandante do assassinato foi identificada e diligências estão em andamento para capturá-la. As investigações seguem para concluir o inquérito e garantir que todos os envolvidos sejam responsabilizados criminalmente.