Meia tonelada de carne imprópria é descartada em supermercado de São Gonçalo

Segundo a Vigilância, produtos estavam expostos sem proteção e em temperatura ambiente - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Mais de 540 quilos de carnes impróprias para consumo foram apreendidas e descartadas em supermercado, no bairro do Rocha, em São Gonçalo, nesta quinta-feira (13). A fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal chegou a interditar parcialmente o açougue do estabelecimento, cujo ação foi motivada devido uma denúncia à Comissão do Direito do Consumidor da Câmara de Vereadores.

De acordo com a Vigilância, todos os produtos descartados estavam sem produção e em temperatura ambiente. Ao todo, foram descartados 17 kg de costela bovina, 7,5 kg de alcatra bovina, 103,6 kg de asa de frango, 18,4 kg de carré suíno, 46 kg de bucho bovino, 51,2 kg de pernil bovino, 11 kg de linguiça, 3,8 kg de mistura para pizza, 19,2 kg de mistura para feijoada, 71,6 kg de filé de peixe, 149,4 kg de fígado bovino, 600g de nugget, 10,2 kg de bacon e 30,9 kg de linguiça fina.

"A área de manipulação do açougue do comércio não tinha manutenção, estava suja e com acúmulo de líquidos no chão. Por isso, o comércio foi autuado e interditado nessa área. Os produtos descartados estavam expostos em temperatura ambiente. Eles foram intimados a realizar série de melhorias para voltar a funcionar. Só poderão reabrir o açougue após a desinterdição da Vigilância Sanitária", afirmou o diretor do Departamento do Controle de Zoonoses e Vigilância Sanitária, Romário Brandão da Silva.

Ainda segundo a Vigilância, o supermercado terá que fazer adequações gerais de higiene e limpeza, infraestrutura, de mobília e algumas obras em diferentes setores. As exigências da Vigilância Sanitária constam em quatro termos de intimação com diferentes prazos de cumprimento.

O proprietário tem 30 dias para recorrer do auto infração. Caso não recorra, ele pode ser multado. Caso recorra, mas a junta revisional da Vigilância Sanitária avaliar e indeferir, ele é multado da mesma forma.