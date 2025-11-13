Polícia Civil impede execução e resgata vítima de 'tribunal do tráfico' em ação-relâmpago na Baixada Fluminense

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) resgataram, na tarde desta quinta-feira (13), um homem que seria executado por criminosos do Comando Vermelho após um "julgamento" do “tribunal do tráfico”, na comunidade do Sapo, em Belford Roxo.

A operação teve início após a entrada de uma mulher gravemente ferida em uma unidade hospitalar, em Nova Iguaçu, vítima de espancamento praticado pelos mesmos traficantes. Em uma ação de inteligência precisa, os agentes da DRE-BF descobriram que outros dois homens estavam em poder dos traficantes e seriam levados ao julgamento clandestino promovido pela facção.

Diante da urgência, os agentes montaram um plano de ação rápida e seguiram imediatamente para a área de mata usada pelos criminosos como ponto estratégico em sua disputa territorial com outro grupo criminoso pelo domínio do Gogó de Bom Pastor. Durante as diligências, os policiais localizaram um dos homens já sem vida, provavelmente executado instantes antes da chegada da equipe. O segundo foi encontrado sendo torturado e recebeu socorro imediato, sendo levado a um hospital em Belford Roxo.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para investigar a morte ocorrida no local. As investigações continuam na DRE-BF para combater o conflito entre facções rivais na região.