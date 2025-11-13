PM prende suspeitos e apreende armas durante operação em São Gonçalo

Três pistolas e grande quantidade de entorpecentes foram apreendidas durante operação da PM - Foto: Reprodução/PMERJ

Três pistolas e grande quantidade de entorpecentes foram apreendidas durante operação da PM - Foto: Reprodução/PMERJ

Uma ação realizada pela Polícia Militar no Jardim Catarina, o maior complexo de comunidades de São Gonçalo, terminou com a prisão de quatro suspeitos de envolvimento com o crime organizado, a apreensão de uma grande quantidade de drogas, além de três pistolas, nesta quinta-feira (13). A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara).

Segundo a corporação, a operação integra um conjunto de ações voltadas a conter a expansão da facção criminosa que atua no município. Além das prisões e apreensões, a polícia realizou a retirada de barricadas de vias da comunidade.

A ação também contou com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Transporte de São Gonçalo, que verificou denúncias sobre possíveis crimes ambientais na região.

Durante a manhã, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), informou que precisou interditar totalmente os dois sentidos da BR-101, entre os quilômetros 309 e 304, mas posteriormente a via foi liberada.

A ação dá continuidade á atuação intensificada do 7º BPM (São Gonçalo). No dia anterior (12), dois suspeitos foram presos e os agentes apreenderam duas pistolas, munições e seis rádios transmissores. Já na segunda-feira (11), outros dois homens foram detidos e um terceiro foi morto durante confronto. Na ocasião, foram apreendidos dois fuzis calibres .50 e 5.56 mm e material entorpecente.