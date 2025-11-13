Pitbull ataca crianças dentro de escola em Belford Roxo
Cão foi contido por policiais militares e recolhido pelo Corpo de Bombeiros
Um cachorro da raça pitbull invadiu uma escola, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na manhã desta quinta-feira (13). Alunos do Ciep 210, localizado na rua dos Soldados Xavantes, chegaram a ser atacados pelo cão, que foi contido por policiais.
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo), foram acionados para a ocorrência na unidade escolar. Segundo os policiais, cinco crianças sofreram escoriações leves e uma delas foi mordida na perna, sendo socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Belford Roxo.
O Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas ao chegarem ao local o cão já havia sido contido pelos policias. A PM informou que o animal foi recolhido pelos Bombeiros.
Leia também:
Deputado cobra respeito às pessoas com fibromialgia e qualificação de peritos do INSS durante audiência em Brasília
Casal que aplicava ‘Boa noite, Cinderela’ em turistas é localizado em Araruama
Vídeos que circulam nas redes sociais, mostram o momento que uma das alunas é atacada pelo cachorro. Nas imagens, o cão aparece agarrada a perna da menina, que grita, enquanto duas pessoas, que aparentam ser funcionários da escola, tentam afastar o pitbull.
O caso da escola se junta a outros envolvendo a raça. Na última quarta-feira (12), um menino de 5 anos morreu após ser atacado por um pitbull em Irajá, na Zona Norte do Rio. A criança chegou a ser levada ao hospital em estado grave e com grande perda de sangue, mas sofreu uma parada respiratória e não resistiu.