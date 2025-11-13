Homem baleado em Santa Luzia estava com a esposa grávida a caminho da padaria; Vídeos!

Homem vítima de bala perdida em Santa Luzia, São Gonçalo, estava indo à padaria com a esposa grávida quando o confronto entre policiais e traficantes começou. A vítima, de 53 anos, foi atingida por um tiro na perna e permanece no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.

Conforme relatos de amigos da vítima, o homem é serralheiro e estava com o uniforme da empresa quando foi atingido. Pouco depois da vítima ter sido socorrida imagens de carros atingidos passaram a circular nas redes sociais.

Em um vídeo um morador da região mostra que um tiro atingiu a frente do carro dele e saiu no volante, na altura do peito do motorista. Mas, por sorte, ele não estava no veículo, como ele contou em um vídeo. “Se tem alguém dentro do carro, já era. Olha o projétil onde caiu”.





Prisão

A operação segue em andamento, mas a BR-101 já foi liberada. Até às 10h30 desta quinta-feira (13), a polícia prendeu, em Santa Luzia, três homens, acusados de integrar o tráfico de drogas do local e apreendeu uma pistola calibre .45, uma pistola calibre .40, seis munições intactas, cinco rádios transmissores, dois celulares, duas motocicletas, e uma quantia de dinheiro em espécie, além de farto material entorpecente.

Já no Jardim Catarina, um homem foi preso na Rua Albino Imparato, com drogas, uma pistola calibre 9mm, um cinto tático e um rádio transmissor.





A ação na região segue em andamento.