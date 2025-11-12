Vídeo: Influenciadora Maria Eduarda nega boatos de morte e esclarece que não é a “Japinha do CV”

Após rumores se espalharem nas redes sociais durante megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, jovem afirma estar viva e diz ser conhecida apenas como “Penélope” - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Após rumores se espalharem nas redes sociais durante megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, jovem afirma estar viva e diz ser conhecida apenas como “Penélope” - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Depois de as redes sociais terem sido tomadas pelos rumores da morte de uma criminosa chamada “Japinha do CV”, durante a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, a influenciadora Maria Eduarda veio a público negar que estava morta e afirmou que não é a “Japinha”, uma vez que é conhecida como “Penélope”.





“Oi, meu nome é Maria Eduarda. (...) Estão dizendo que eu tinha morrido. Então, eu estou viva. Isso tudo foi o que a internet criou”, disse.

Ainda segundo a jovem, ela não seria a “Japinha do CV”, apelido que circulou nas redes sociais depois da operação. “Essa tal de Japinha que estão falando aí... não sou eu. Essa menina não existe. Japinha não existe”, afirmou.

A jovem contou que tem buscado não se envolver em assuntos relacionados ao passado, mas sem deixar claro de qual ação estava se falando. “Tenho minha vida, minha história. Tem coisas da minha vida que eu prefiro deixar no passado, e que eu não levo mais pra minha vida hoje em dia.”, disse.

Depois que a imagem de um corpo com ferimento por arma de fogo no rosto começou a circular nas redes sociais e em grupos policiais, atribuindo-se falsamente que seria “Penélope”, a Polícia Civil se pronunciou e negou que a jovem tenha morrido.

