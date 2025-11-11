Polícia Civil prende responsável por homicídio na Uruguaiana

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta terça-feira (11), um criminoso que matou um homem após uma briga que ocorreu na Uruguaiana, Centro do Rio. Contra o homicida, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

O crime ocorreu no dia 6 de novembro de 2025. De acordo com as investigações, dois homens entraram em luta corporal, sendo separados por pessoas que passavam pela região. Momentos depois, o criminoso voltou ao local e disparou contra Dayemenson da Silva Lima.

A autoria foi confirmada por imagens de câmeras de segurança e declarações de testemunhas. Além disso, ainda consciente, a própria vítima conseguiu informar a identidade do criminoso aos agentes que atenderam a ocorrência. Durante o depoimento, o homem apresentou versões contraditórias e mentiu sobre o paradeiro da arma utilizada no crime. Por essa razão, ele foi detido e vai responder por homicídio.