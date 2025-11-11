Polícia Civil prende criminoso envolvido no homicídio de um homem e uma criança em Maricá

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) prenderam um criminoso envolvido no homicídio de um homem e de uma criança. Ele foi capturado, nessa segunda-feira (10), em Maricá, na Região Metropolitana, após informações de inteligência e monitoramento.

O crime foi praticado em 2023, no bairro Santa Paula, em Maricá, quando o criminoso e dois comparsas emboscaram e atiraram contra um carro de aplicativo onde estavam, além do condutor, a vítima e suas duas filhas. O homem e uma das crianças não resistiram. Já o motorista e a segunda criança foram socorridos e sobreviveram.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e, na ação desta segunda, os agentes da DRFC-CAP localizaram o acusado em sua residência, no bairro Cajueiro, em Maricá. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado.

De acordo com os agentes, o acusado responde ainda pelos crimes de lesão corporal e maus-tratos.