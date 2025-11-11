Mandante do assassinato de jovem em Sepetiba é identificada

Foi identificada pela Polícia Civil a mandante do assassinato de Laís de Oliveira Gomes Pereira, de 24 anos, morta com um tiro na nuca, na frente do filho de 1 ano e 8 meses, em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio. Quem encomendou o homicídio foi Gabrielle Cristiane Pinheiro Rosário, atual companheiro do ex-marido de Laís.

Segundo a investigação, a mulher arquitetou todo o plano criminoso com o objetivo de conseguir a guarda exclusiva da filha mais velha de Laís, fruto do relacionamento com o ex.

Apurações apontam que Gabrielle demonstrava um comportamento possesivo em relação a criança e ofereceu cerca de R$ 20 mil a dois homens para executarem o crime. Posteriormente, Erick Santos Maria, que pilotava a moto usada na ação e o atirador, Davi de Souza, se entregaram a polícia.

Nas redes sociais, Gabrielle agia como mãe da filha de Laís. Segundo relatos, ela fazia uma espécie de competição e rivalizava o relacionamento das duas, inclusive com festas de aniversário. De acordo com o delegado Robson Gomes, responsável pelo caso, Gabrielle chegou a entrar com um pedido de guarda exclusiva da menina, que foi negado pela Justiça.