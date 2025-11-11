Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2727 | Euro R$ 6,1132
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Polícia Civil prende réu que ameaçou juíza durante processo na Zona Sudoeste

O homem teria mandado mensagens intimidatórias, por meio de um aplicativo de mensagens, com o objetivo de ameaçar a juíza

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 11 de novembro de 2025 - 13:50
Ele foi capturado em sua residência, em Curicica, Zona Sudoeste do Rio
Ele foi capturado em sua residência, em Curicica, Zona Sudoeste do Rio -

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) Centro prenderam, nesta segunda-feira (10/11), um homem que ameaçou e tentou coagir a juíza responsável pelo processo que ele responde como réu. Ele foi capturado em sua residência, em Curicica, Zona Sudoeste do Rio.

De acordo com as investigações, em setembro deste ano, o homem teria mandado mensagens intimidatórias, por meio de um aplicativo de mensagens, com o objetivo de ameaçar a juíza. Os textos continham diversos dados pessoais e sensíveis da magistrada, incluindo nome de seus pais e de seu irmão, endereços residenciais, telefones de contato e até interesses pessoais.

Leia também: 

Famílias são convocadas para assinar contratos do Minha Casa Minha Vida em Niterói

Luxemburgo comenta atitude de Neymar em jogo contra o Flamengo

O crime teria sido uma retaliação após o homem ser notificado de uma decisão deferindo medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira. Diante dos fatos, em trabalhos de inteligência e monitoramento das unidades, o criminoso foi localizado e, contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por coação no curso do processo.

Tags:

Homem ameaçou juíza Polícia Civil réu que ameaçou juíza Zona Sudoeste

Matérias Relacionadas