Acusado de tráfico morre e dois são presos durante operação da PM no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Um homem acusado de tráfico morreu e outros dois foram presos por policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo), na tarde dessa segunda-feira (10), durante operação realizada pelos militares no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo. Os policiais faziam operação na Rua Albino Imparato, com apoio de um blindado conhecido nos meios de Segurança Pública como 'Caveirão', quando foram recebidos a tiros pelos traficantes, dando início a um confronto.

Após o cessar fogo, os militares encontraram dois homens feridos, um terceiro ileso, e os encaminharam ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde um deles não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Ele foi identificado inicialmente como Americano. Um dos presos foi apontado pela polícia como um dos gerentes do tráfico no local, de 25 anos, e o outro, como 'vapor' (vendedor de drogas), de 20 anos.

Foram apreendidas drogas - maconha e cocaína, além de dois fuzis - um SHTF calibre .50, e outra arma desse modelo de calibre 5.56. Os policiais também encontraram dois rádios transmissores no local. A ocorrência foi registrada na 74ªDP (Alcântara).

