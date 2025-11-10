Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,318 | Euro R$ 6,1396
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Acusado de tráfico morre e dois são presos durante operação da PM no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Polícia fazia operação para retirar barricadas na Rua Albino Imparato, no Jardim Catarina, quando quando foi recebida a tiros por criminosos. Houve apreensão de fuzis

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 10 de novembro de 2025 - 20:02
Foram apreendidos dois fuzis, drogas e radiotransmissores
Foram apreendidos dois fuzis, drogas e radiotransmissores -

Um homem acusado de tráfico morreu e outros dois foram presos por policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo), na tarde dessa segunda-feira (10), durante operação realizada pelos militares no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo. Os policiais faziam operação na Rua Albino Imparato, com apoio de um blindado conhecido nos meios de Segurança Pública como 'Caveirão', quando foram recebidos a tiros pelos traficantes, dando início a um confronto. 

Após o cessar  fogo, os militares encontraram dois homens feridos, um terceiro ileso, e os encaminharam ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde um deles não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Ele foi identificado inicialmente como Americano. Um dos presos foi apontado pela polícia como um dos gerentes do tráfico no local, de 25 anos, e o outro, como 'vapor' (vendedor de drogas), de 20 anos. 

Foram apreendidas drogas - maconha e cocaína, além de dois fuzis - um SHTF calibre .50, e outra  arma desse modelo de calibre 5.56. Os policiais também encontraram dois rádios transmissores no local. A ocorrência foi registrada na 74ªDP (Alcântara). 

Leia também: 

Acidente grave na RJ-104 em São Gonçalo deixa dois mortos

Sessão que julgaria recurso de Bruno Henrique no STJD é novamente adiada

Matérias Relacionadas