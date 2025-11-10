Polícia Militar afasta militares envolvidos na morte de motorista que não atendeu a ordem de parada

Os policiais militares envolvidos na morte do motorista Andrew Andrade do Amor Divino, de 29 anos, foram afastados pela corporação. O caso ocorreu depois que a vítima não obedeceu a ordem de parada perto do Complexo do Chapadão, na Zona Norte, nesta sexta-feira (7).

Segundo a corporação, os policiais realizavam o monitoramento na região quando foram alvos de disparos efetuados por ocupantes de três motos. Logo em seguida, o carro dirigido pela vítima não teria respeitado a ordem de parada e um dos militares atirou.

Andrew chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos. Um procedimento foi instaurado pela Polícia Militar com o objetivo de apurar as circunstâncias do ocorrido e afastou os policiais dos serviços operacionais.

De acordo com a mulher da vítima, ele voltava de uma festa na Praça Nazaré, em Anchieta, junto com uma amiga. Ainda segundo ela, o marido estava com os vidros fechados e o som alto e por isso não conseguiu ouvir a ordem de parada dos policiais. Andrew foi atingido na nuca quando desviou de um ônibus para entrar em uma rua de acesso à comunidade.

O enterro de Andrew aconteceu neste domingo (9), no Cemitério de Ricardo de Albuquerque. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).