Adolescente é apreendido em Niterói por cometer atos obsceno durante Enem

Um adolescente foi apreendido depois de ser flagrado cometendo ato obsceno no interior de uma escola onde estava sendo aplicado o Exame Nacional do Ensino Médico (Enem), localizado no bairro Engenhoca, Niterói, neste domingo (9).

A Polícia Militar informou que, agentes do 12º BPM (Niterói) foram chamados por pessoas que estavam na escola e notaram as atitudes do menor. Relatos apontam que ele se masturbava dentro da sala durante a prova.

Quando os militares chegaram à unidade de ensino, foram informados do ocorrido e encontraram o jovem. O adolescente foi encaminhado à 78ª DP (Fonseca), onde o caso foi registrado. Ele permanece apreendido.