Preso com drogas na Comunidade Mato Dentro, em Maricá

De acordo com a polícia, com o jovem foi localizado 59 capsulas de cocaína e cinco embalagens de maconha - Foto: Divulgação

De acordo com a polícia, com o jovem foi localizado 59 capsulas de cocaína e cinco embalagens de maconha - Foto: Divulgação

Acusado de tráfico de drogas, um jovem de 18 anos foi preso em flagrante, neste sábado, em Maricá.

Policiais do 12°BPM (Niteroi), do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) foram até a Comunidade Mato Dentro, onde surpreenderam criminosos vendendo drogas.

Ao perceberem a presença policial, os acusados tentaram fugir, mas um deles acabou sendo alcançado.

De acordo com a polícia, com o jovem foi localizado 59 capsulas de cocaína e cinco embalagens de maconha.

O autor, que já possuía uma anotação criminal, foi levado para a 82ªDP (Maricá), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico.