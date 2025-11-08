Polícia Civil desarticula quadrilha e prende um dos maiores receptadores de celulares da Uruguaiana

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) realizaram, nessa sexta-feira (07), uma operação contra uma quadrilha que comercializa celulares roubados e furtados no Mercado Popular da Uruguaiana, no Centro do Rio. Seis criminosos foram presos, incluindo um dos maiores receptadores da região.

A ação faz parte da "Operação Rastreio", maior iniciativa do estado do Rio de Janeiro para combater toda a cadeia criminosa que envolve a subtração e a receptação de celulares. As ações contínuas já resultaram em mais de 10 mil celulares recuperados, com 2.800 aparelhos devolvidos para os legítimos donos. Até o momento, são mais de 700 criminosos presos, entre roubadores, furtadores e receptadores.

Um dos destaques da ação desta sexta foi a captura de um homem que vinha sendo monitorado desde o início da "Operação Rastreio", em maio deste ano. Conhecido como "Feijão", ele não só recepta os celulares produtos de crimes, como também realiza o desbloqueio para posterior comercialização ilícita. Ele já tinha sido visto comprando dezenas de aparelhos subtraídos no show da Lady Gaga, que ocorreu em Copacabana. A prisão encerra um ciclo de impunidade que alimentava o comércio ilegal de eletrônicos na cidade.

Além dele, outros cinco criminosos foram presos em flagrante por receptação qualificada. Os agentes apreenderam também 273 celulares furtados ou roubados, computadores e softwares utilizados para o desbloqueio dos aparelhos. O material foi encontrado em diversos boxes do mercado popular, totalizando seis estabelecimentos autuados.