Homem é preso condenado por estupro contra menina de 12 anos em Itaguaí

Policias Civis da 50ª DP (Itaguaí), prenderam um homem de 60 anos, nesta sexta-feira (7), que estuprou uma menina de 12 anos de idade. Ele foi encontrado pelos agentes na Estrada do Teixeira, bairro Vista Alegre, em Itaguaí.

Segundo investigações, no ano de 2014, em duas ocasiões, o homem cometeu os abusos contra a menina no interior da casa da avó materna da vítima, em Itaguaí. Ele aproveitava da confiança que tinha da avó e de outros familiares para frequentar a residência e abusar da criança.

Contra ele, foi cumprido mandado de prisão condenatória, expedido pela Justiça, pelo crime de estupro de vulnerável.