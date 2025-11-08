Guarda Municipal flagra homem após furto de fios de cobre no Porto Velho

Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam, na noite desta sexta-feira (7), um homem que estava furtando cabos do relógio de medição de uma casa na Rua Comandante Ari Parreiras, no bairro Porto Velho. A detenção foi feita em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG).

Uma equipe da Guarda Municipal que estava em patrulhamento foi acionada, por volta das 22h30, após os agentes da CSSG visualizarem, pelas câmeras de monitoramento, um homem subtraindo fios do relógio de medição de uma casa. O relógio ficava na rua. As câmeras filmaram o suspeito furtando os fios e fugindo do local a pé. Imediatamente, os agentes da Guarda se dirigiram ao local e conseguiram localizar o suspeito. Ele foi abordado e revistado. Com o homem, foram apreendidos uma sacola com fios de cobre, duas facas, um alicate e uma serra.

O suspeito confessou o crime. As roupas que ele usava e as características físicas combinavam com as informações repassadas pela CSSG, confirmando a prisão em flagrante do homem. Ele encaminhado para a 73ª DP (Neves), onde permanece preso.