Polícia investiga caso de homem amarrado e espancado no Fonseca, em Niterói

Ele segue internado em estado grave

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de novembro de 2025 - 14:00
Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal)
Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) -

A Polícia ainda não sabe o que motivou a tortura praticada contra um homem, na noite desta sexta-feira (07). A vítima foi encontrada amarrada e com sinais de espancamento em um dos acessos a comunidade Vila Ipiranga, no Fonseca, em Niterói.

De acordo com a Polícia Militar o caso foi registrado, mas ainda não há informações sobre a ação. A vítima, um homem, estava na calçada, com mãos e pés amarrados.

Bombeiros foram acionados por volta das 19h30 e levaram a vítima para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), também no Fonseca, onde permanece internado em estado grave.

