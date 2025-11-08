Polícia investiga caso de homem amarrado e espancado no Fonseca, em Niterói

A Polícia ainda não sabe o que motivou a tortura praticada contra um homem, na noite desta sexta-feira (07). A vítima foi encontrada amarrada e com sinais de espancamento em um dos acessos a comunidade Vila Ipiranga, no Fonseca, em Niterói.

De acordo com a Polícia Militar o caso foi registrado, mas ainda não há informações sobre a ação. A vítima, um homem, estava na calçada, com mãos e pés amarrados.

Bombeiros foram acionados por volta das 19h30 e levaram a vítima para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), também no Fonseca, onde permanece internado em estado grave.

