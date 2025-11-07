Homem de 27 anos é preso por roubar calcinhas da vizinha

Um homem de 27 anos foi preso por furtar calcinhas da própria vizinha, em Patos de Minas, no estado de Minas Gerais. A prisão aconteceu depois de quase um ano de desaparecimentos recorrentes das roupas íntimas da mulher. A Polícia Militar também encontrou conteúdo de abuso sexual infantojuvenil no celular do homem.

De acordo com a vítima, de 26 anos, suas calcinhas vinham sumindo já a algum tempo, então ela resolveu instalar uma câmera de segurança. As imagens capturaram o momento em que o vizinho entra na casa dela e rouba as roupas íntimas. Com as provas ela acionou a PM.

Uma equipe foi até o local e o criminoso assumiu o roubo das calcinhas. Os agentes encontraram as roupas íntimas e um pen-drive.

Durante a abordagem, os militares perceberam que o celular do homem exibia pornografia e foi encontrado no aparelho vídeos de menores de idade sofrendo abusos sexuais.

O homem negou que era ele a pessoa que aparecia nas imagens. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Plantão.