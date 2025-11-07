Homem de 27 anos é preso por roubar calcinhas da vizinha
Polícia Militar encontrou conteúdo de abuso sexual infantojuvenil no celular do criminoso
Um homem de 27 anos foi preso por furtar calcinhas da própria vizinha, em Patos de Minas, no estado de Minas Gerais. A prisão aconteceu depois de quase um ano de desaparecimentos recorrentes das roupas íntimas da mulher. A Polícia Militar também encontrou conteúdo de abuso sexual infantojuvenil no celular do homem.
De acordo com a vítima, de 26 anos, suas calcinhas vinham sumindo já a algum tempo, então ela resolveu instalar uma câmera de segurança. As imagens capturaram o momento em que o vizinho entra na casa dela e rouba as roupas íntimas. Com as provas ela acionou a PM.
Uma equipe foi até o local e o criminoso assumiu o roubo das calcinhas. Os agentes encontraram as roupas íntimas e um pen-drive.
Leia também:
Foragido condenado por tráfico é capturado em Alcântara
Nova confusão envolvendo Jojo Todynho na faculdade termina em registro de ocorrência
Durante a abordagem, os militares perceberam que o celular do homem exibia pornografia e foi encontrado no aparelho vídeos de menores de idade sofrendo abusos sexuais.
O homem negou que era ele a pessoa que aparecia nas imagens. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Plantão.