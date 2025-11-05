Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Disque Denúncia pede informações os envolvidos na morte de PM em Rio Bonito

Ele dirigia seu carro quando foi surpreendido por criminosos em outro veículo, que emparelhou e efetuou os disparos, na Rodovia BR-101, na altura da Mangueirinha

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 05 de novembro de 2025 - 18:52
Veículo com os matadores emparelho com o carro do PM, que veio a óbito, após ser atingido pelos disparos
Veículo com os matadores emparelho com o carro do PM, que veio a óbito, após ser atingido pelos disparos

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta quarta-feira (05), um cartaz com o título - Quem Matou? - para auxiliar nas investigações da 119ª DP (Rio Bonito), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, lotado no 35º BPM (Itaboraí), Flávio dos Santos Duarte Teixeira, de 39 anos.

O crime aconteceu por volta das 8h, desta quarta-feira (5) na BR-101, na altura do bairro Mangueirinha, em Rio Bonito, próximo à UPA do município, no km 265 da rodovia, quando o militar voltava do trabalho em Tanguá, e dirigia seu carro, quando foi surpreendido por criminosos em outro veículo, que emparelhou e efetuou os disparos. Baleado, o policial perdeu o controle da direção e acabou batendo o automóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o policial já estava sem vida dentro do veículo.

As investigações estão sendo comandadas pela 119ª DP (Rio Bonito), que apura a autoria e a motivação do crime. O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre os envolvidos na morte do policial militar, favor entrar em contato  pelos seguintes canais de atendimento:    

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido

