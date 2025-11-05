Polícia apura se traficante do CV foi para a Ucrânia para aprender táticas de guerra; ele teria ligações com Rabicó, do Salgueiro

Philippe Marques Pinto é investigado pela polícia por suspeita de ir a Europa aprender técnicas de guerra - Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se Philippe Marques Pinto, de 29 anos, apontado como um traficante do Comando Vermelho (CV), fez uma espécie de intercâmbio para a Europa para aprender táticas de guerra e aplicar no Brasil.

No Rio, Philippe seria ligado ao traficante Antonio Hilário Ferreira, o Rabicó, apontado como uma dos chefes da facção e do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. No vídeo, ele faz saudação a um traficante que ele chama de Cafu, que segundo ele mesmo era chefe da Comunidade da Central, em Alcântara, São Gonçalo.

De acordo com a Subsecretaria de Segurança (Ssinte), o suspeito foi para Portugal três vezes desde 2023. A última delas foi em setembro de 2025 e não há registro de retorno ao Brasil. A suspeita é que Philippe tenha saído de Portugal para ir para a Ucrânia para atuar na guerra com a Rússia, que está em curso desde fevereiro de 2022.

Em um vídeo obtido, Philippe aparece desmontando um fuzil e manda um 'forte abraço' para supostas lideranças da facção criminosa. No vídeo ele chega a dizer "Comando Vermelho puro e sem mistura".

Philippe tem anotações criminais por tráfico de drogas e vai também responder na Justiça por associação ao tráfico e apologia.

A Delegacia de Repressão à Entorpecentes (DRE), da Polícia Civil investiga o caso.





