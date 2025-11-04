Ministro demite policial que matou estudante em abordagem em rodovia do Rio

Anne Caroline Nascimento Silva foi atingida por dois disparos de fuzil e morreu pouco depois - Foto: Reprodução

Anne Caroline Nascimento Silva foi atingida por dois disparos de fuzil e morreu pouco depois - Foto: Reprodução

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, demitiu o policial rodoviário federal Thiago da Silva de Sá, que matou a estudante de enfermagem Anne Caroline Nascimento Silva e feriu outra mulher durante uma abordagem no Rio de Janeiro, em 2023.

A justificativa pela demissão de Thiago foi por ele ter cometido infrações disciplinares ao violar o dever de observar normas legais e regulamentares e "praticar ofensa física, em serviço, a particulares".

Anne Caroline e o marido voltavam de carro de uma comemoração em um restaurante, quando passaram a ser perseguidos pelos policiais. Em depoimento, o marido afirmou que antes que houvesse qualquer ordem de parada, o policial atirou.

A decisão do ministro da Justiça seguiu a recomendação da corregedoria da Polícia Rodoviária Federal, que após investigação defendeu a demissão de Sá. Ele já não faz parte dos quadros da Polícia Rodoviária Federal (PRF) desde a publicação da portaria, mas ainda pode recorrer da decisão, tanto administrativamente quanto na Justiça.

Sá fazia parte de uma equipe de quatro agentes da PRF que abordou o carro que Anne estava com o marido. A abordagem aconteceu na Rodovia Washington Luís, no Rio. Sete tiros de fuzil atingiram o veículo e dois disparos acertaram a estudante de enfermagem, que chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Um dos tiros atingiu ainda outro carro que passava na hora da abordagem. A diarista, Claudia dos Santos, foi ferida no peito mas se recuperou. A investigação apontou que todos os tiros foram disparados por Thiago, por isso, a corregedoria da PRF recomendou a demissão apenas para ele.

Em abril do ano passado, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público Federal e tornou os quatro policiais réus pela morte de Anne Caroline e pela lesão a Claudia. Eles foram denunciados por homicídio qualificado, fraude processual, tentativa de homicídio e lesão corporal grave por negligência.

A Justiça acatou as acusações de homicídio tentado e consumado. além de lesão corporal culposa, apenas em relação a Sá e ao policial Jansen Vinicius Pinheiro Ferreira, acusado de ter induzido o colega a atirar. Além disso, Sá, Ferreira e os outros dois colegas, Diogo Silva dos Santos e Wagner Leandro Rocha de Souza, são réus por fraude processual.