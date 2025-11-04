Suspeito é morto pela PM após tentativa de assalto no Gradim, em São Gonçalo

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) investiga o caso - Foto: Divulgação

Um homem morreu após uma troca de tiros com policiais militares na manhã desta terça-feira (4), na altura do bairro Gradim, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O caso aconteceu por volta das 11h30, na BR-101, sentido Itaboraí, nas proximidades do quilômetro 316.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) seguia para Niterói quando flagrou um assalto em andamento. Segundo testemunhas, o suspeito, identificado como Fabiano Guimarães da Silva, de 36 anos, tentava roubar duas mulheres que estavam em um veículo Toyota Corolla Cross de cor preta.

Segundo a corporação, ao perceber a presença da polícia, o homem, que portava um revólver calibre 38, tentou reagir à abordagem, apontando a arma em direção aos agentes. Os policiais revidaram e o suspeito foi atingido e morreu no local.

Nenhum policial ficou ferido na ação. Com o suspeito, foram apreendidos a arma utilizada e os pertences das vítimas. Fabiano tinha duas passagens pelo artigo 157 do Código Penal (roubo) e estava em regime semiaberto. As vítimas não se feriram.

A área foi isolada por equipes do 7º BPM (São Gonçalo), e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que vai investigar.

Nota da Polícia Militar

A Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, através da Assessoria de Imprensa, divulgou, a seguinte nota oficial sobre o caso: "Nesta terça-feira (04/11), policiais da unidade, em deslocamento pela Rodovia Niterói-Manilha, flagraram um roubo em andamento. Durante a ação, o acusado tentou atirar contra os agentes, que revidaram. O homem foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Na ação, foram apreendidos um revólver calibre 38 e os pertences das vítimas".

O corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Tribobó.