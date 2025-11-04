Homem morre após ser baleado na RJ-104, em São Gonçalo

Ele foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), também em Colubandê - Foto: Layla Mussi

Um homem, ainda não identificado, morreu após ser baleado na noite desta segunda-feira (3) na RJ-104, próximo ao Viaduto de Santa Luzia, em São Gonçalo. A vítima, de cerca de 45 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Colubandê foram acionadas por volta das 18h30 e encontraram o homem gravemente ferido. Ele foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), também em Colubandê.

De acordo com informações, o homem foi atingido por dois tiros nas costas e um no abdômen. Ele passou por cirurgia de emergência, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) informaram que foram chamados para verificar uma ocorrência de lesão corporal na rodovia. Quando chegaram ao local, a vítima já havia sido levada pelos bombeiros. Os agentes seguiram até o hospital, onde receberam a confirmação do óbito.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que tenta identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias do crime. O corpo será levado ao Instituto Médico Legal de Tribobó, em São Gonçalo.