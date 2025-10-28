Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Niterói-Manilha é fechada com caminhão; Tráfico começa retaliações devido megaoperação no Rio

Veículo está parado na altura do Boa Vista

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 28 de outubro de 2025 - 16:35
Caminhão atravessado na BR-101 (Niterói-Manilha)
Um caminhão foi atravessado na BR-101 (Niterói-Manilha), na altura do Piscinão de São Gonçalo, sentido Itaboraí, na tarde desta terça-feira (28). A situação, segundo informações que circulam nas redes sociais,  seria uma retaliação do tráfico devido a megaoperação que aconteceu nos Complexos da Penha e do Alemão, no Rio. 

A cidade do Rio vive um dia de muita tensão por conta da grande operação policial que acontece desde a madrugada desta terça. A ação comandada pela Polícia Militar deixou, até o momento 64, mortos e outras 81 pessoas presas, além de 75 fuzis apreendidos, segundo informações oficiais. 

Dois policiais civis e outros dois agentes de Bope estão entre os mortos. 

Leia também: 

Vitinho anuncia pausa na carreira artística após passar por cirurgia nas cordas vocais

Baleias e cardume gigante transformam o mar da Região dos Lagos em um show da natureza

Segundo a Rio Ônibus, mais de 50 veículos foram atravessados em vias públicas, impactando 120 linhas municipais do Rio. Esse já é o maior impacto em linhas de ônibus da história do Rio de Janeiro. 

O secretário de Estado de Polícia Militar, Coronel Marcelo de Menezes Nogueira, determinou que todas as unidades operacionais da Corporação permaneçam em estado de prontidão.

