Niterói-Manilha é fechada com caminhão; Tráfico começa retaliações devido megaoperação no Rio

Um caminhão foi atravessado na BR-101 (Niterói-Manilha), na altura do Piscinão de São Gonçalo, sentido Itaboraí, na tarde desta terça-feira (28). A situação, segundo informações que circulam nas redes sociais, seria uma retaliação do tráfico devido a megaoperação que aconteceu nos Complexos da Penha e do Alemão, no Rio.

A cidade do Rio vive um dia de muita tensão por conta da grande operação policial que acontece desde a madrugada desta terça. A ação comandada pela Polícia Militar deixou, até o momento 64, mortos e outras 81 pessoas presas, além de 75 fuzis apreendidos, segundo informações oficiais.

Dois policiais civis e outros dois agentes de Bope estão entre os mortos.

Segundo a Rio Ônibus, mais de 50 veículos foram atravessados em vias públicas, impactando 120 linhas municipais do Rio. Esse já é o maior impacto em linhas de ônibus da história do Rio de Janeiro.

O secretário de Estado de Polícia Militar, Coronel Marcelo de Menezes Nogueira, determinou que todas as unidades operacionais da Corporação permaneçam em estado de prontidão.

