Influenciador que publicava fofocas e críticas a políticos é assassinado com 17 tiros no Ceará

Gefferson Willian dos Santos, o "Rei do Fuá", foi morto a tiros na cidade de Brejo Santo, no interior do Ceará - Foto: Reprodução/Instagram

O influenciador digital Gefferson William dos Santos, conhecido nas redes sociais como ''Rei do Fuá'', foi morto com ao menos 17 tiros em frente a residência que morava, no bairro Sol Nascente, na cidade de Brejo Santo, no interior do Ceará, na noite deste domingo (26).

Segundo testemunhas, o homem chegava em casa de carro, quando foi atacado por um criminoso de moto que atirou no vidro do motorista.

Gefferson ainda tentou fugir pela porta do passageiro, mas foi atingido por outros disparos e morreu no local. O atirador fugiu e nenhum suspeito do crime foi identificado.

O influenciador era considerado uma pessoa polêmica na região. Com um perfil no Instagram com 16 mil seguidores, Gefferson costumava fazer postagens de fofocas e críticas a políticos, empresários e outras personalidades de Brejo Santo e municípios vizinhos.

Em janeiro deste ano, o influenciador denunciou em seu perfil ter sido vítima de um atentado, com 30 tiros sendo disparados contra a casa e o carro dele. Na ocasião, ele chegou a publicar imagens do veículo com marcas de tiros.

De acordo com a Secretaria de Segurança, Gefferson tinha antecedentes criminais, sendo seis registros por difamação, além de ameaça, calúnia e injúria.