Preso em Cabo Frio segundo acusado de envolvimento na morte de entregador no Mutondo

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo prenderam o segundo acusado de envolvimento na morte do entregador de aplicativo Gabriel Machado Vasconcelos, 27, espancado em um bar, no Mutondo, em São Gonçalo: Luiz Gabriel Costa Ferreira da Silva, o Jaguarzinho. O crime aconteceu no dia 14 de setembro e na manhã desta quarta-feira (22), os dois acusados foram presos.

A primeira prisão, de Glaucio Pimenta Pinto, aconteceu em Minas Gerais e contou com o apoio da Corregedoria da Polícia Civil. O segundo acusado foi preso em Cabo Frio, também durante a manhã. Contra a dupla, a polícia cumpriu mandados de prisão, expedidos pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. Nas redes sociais amigos e familiares comemoram as prisões e afirmaram que a justiça está sendo feita.

O crime contra a vida de Gabriel aconteceu num domingo, dia 14 de setembro, quando ele assistia uma partida de futebol em um bar, próximo de casa, no Mutondo, em São Gonçalo. Um dos acusados, que era conhecido dele, se aproximou por trás e iniciou as agressões.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram a sessão de espancamento. Ao longo do vídeo, é possível perceber que o acusado joga Gabriel no chão e permanece espancando-o. Apesar de o bar estar cheio no momento das agressões, ninguém interveio.

Depois das agressões, Gabriel conseguiu levantar e retornou para casa. Porém, cerca de 30 minutos depois, começou a passar mal e foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). A vítima permaneceu internada apenas até a manhã do dia seguinte, segunda-feira (15), quando faleceu por causa da gravidade dos ferimentos.

Mãe da vítima, Fabiana Vasconcelos, pediu justiça à ocasião | Foto: Kiko Charret

O sepultamento de Gabriel foi marcado pela dor. Apontado como um menino bom e querido por todos, a mãe do jovem desabafou na ocasião. "Meu filho era um garoto maravilhoso, carinhoso, trabalhador, estava correndo atrás, batalhador. O que fizeram com ele foi uma crueldade, pegaram ele pelas costas, na covardia, com intuito de matar. A única coisa que eu quero é justiça, quem fala é uma mãe que perdeu o filho", disse Fabiana Vasconcelos.

