Foragido, 'Joga Oito', ligado CV, é preso na Baixada
Ele estava evadido desde dezembro do ano passado, quanto saiu para indulto de Natal
Policiais militares do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 21º BPM (São João de Meriti), após informações repassadas pelo Disque Denúncia prenderam o “Joga Oito”, de 26 anos, nessa sexta-feira (17).
No momento da abordagem, também foram encontrados um rádio transmissor utilizado na comunicação do tráfico local, sessenta e três pinos de cocaína e vinte reais em espécie, provenientes das vendas de entorpecentes. A prisão aconteceu na Rua João Serra – Tomazinho, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.
O acusado, juntamente com os materiais apreendidos, foi conduzido à 64ª DP (São João de Meriti). Contra ele, havia um mandado de prisão. Constatou-se que, enquanto cumpria regime semiaberto, ele deixou a unidade prisional para Visita Periódica ao Lar ( VPL) e não retornou, sem apresentar qualquer justificativa, o que, por si, é suficiente para caracterizar sua evasão, desde 30 de dezembro de 2024, referente ao benefício do indulto de Natal.
Ele foi condenado a uma pena de 09 anos e 04 meses, cumpriu 03 anos, faltando ainda a serem cumpridas mais 05 anos e 08 meses, pelo crime de tráfico de drogas. Depois dos trâmites legais, ele foi conduzido a uma unidade prisional, onde fica à disposição da Justiça.
