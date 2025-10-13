PM apreende fuzil e metralhadora em Santa Luzia; três suspeitos são baleados

Na noite desta segunda-feira (13), policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) apreenderam duas armas de guerra — um fuzil calibre 5,56 e uma metralhadora — além de uma pistola durante uma operação em Santa Luzia, São Gonçalo. Três homens foram baleados.

De acordo com informações, equipes do Serviço Reservado (P2) da unidade realizavam um monitoramento na comunidade quando abordaram uma motocicleta com dois ocupantes. Os suspeitos teriam reagido, efetuando disparos contra os policiais, que revidaram. Após o confronto, uma pistola e uma metralhadora foram encontradas com os dois homens - que foram baleados.

Durante o socorro aos feridos, policiais relataram que outros criminosos armados saíram do interior de uma comunidade e atiraram contra a equipe. Uma segunda motocicleta também se aproximou e iniciou novos disparos. Mais tarde, os agentes localizaram mais um suspeito ferido, portando um fuzil calibre 5,56 mm.

Os feridos foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).