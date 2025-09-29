PRF apreende mais de 300 frascos de lança-perfume BR-040

Foram encontrados 370 frascos cheios de lança-perfume e duas garrafas contendo dois litros da mesma substância - Foto: Divulgação - PRF

Foram encontrados 370 frascos cheios de lança-perfume e duas garrafas contendo dois litros da mesma substância - Foto: Divulgação - PRF

Um carregamento de lança-perfume (tricloroetileno) foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada de sábado (27). O flagrante aconteceu durante uma fiscalização na BR-040, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Um homem foi preso em flagrante.

Por volta de meia-noite, policiais rodoviários federais do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT/4) faziam uma fiscalização (blitz) na altura do Km 55 quando abordaram um coletivo da linha Rio de Janeiro (RJ) x Belo Horizonte (MG). Após verificar as malas no compartimento externo, foi constatada uma mala suspeita. O passageiro, identificado por etiqueta, também transportava em sua mochila diversos frascos da droga.

O homem informou que pegou o entorpecente na capital fluminense com intuito de revendê-la em festas “raves” de Belo Horizonte, local onde reside.

Ao todo, foram encontrados 370 frascos cheios de lança-perfume e duas garrafas contendo dois litros da mesma substância.

A ocorrência foi encaminhada para a 106ª DP.