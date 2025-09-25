Polícia Militar flagra furto em construtora e prende dois homens em Icaraí

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) prenderam em flagrante dois homens em situação de rua furtando uma construtora na noite desta quarta-feira (23), em Icaraí, Zona Sul de Niterói.

De acordo com a PM, os militares realizavam um patrulhamento na Rua Presidente João Pessoa, em Icaraí, quando flagraram dois homens, um de 32 anos e o segundo de 34, passando uma grade de ferro de janela e uma fechadura por cima do muro do estabelecimento.

Os agentes abordaram os suspeitos e os conduziram junto com o material apreendido à 77ªDP (Icaraí), onde foram autuados em flagrante pelo crime de furto e continuam presos.

O acusado de 34 anos possui três passagens por furto, uma por violência doméstica e uma por ameaça.