Polícia Militar flagra furto em construtora e prende dois homens em Icaraí
Suspeitos em situação de rua foram detidos enquanto passavam materiais furtados por cima do muro
Policiais militares do 12º BPM (Niterói) prenderam em flagrante dois homens em situação de rua furtando uma construtora na noite desta quarta-feira (23), em Icaraí, Zona Sul de Niterói.
De acordo com a PM, os militares realizavam um patrulhamento na Rua Presidente João Pessoa, em Icaraí, quando flagraram dois homens, um de 32 anos e o segundo de 34, passando uma grade de ferro de janela e uma fechadura por cima do muro do estabelecimento.
Os agentes abordaram os suspeitos e os conduziram junto com o material apreendido à 77ªDP (Icaraí), onde foram autuados em flagrante pelo crime de furto e continuam presos.
O acusado de 34 anos possui três passagens por furto, uma por violência doméstica e uma por ameaça.