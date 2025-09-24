Polícia prende foragido da Justiça do Paraná em condomínio de Niterói

Segundo as investigações, o suspeito seria um dos responsáveis pela atuação da facção Primeiro Grupo Catarinense (PGC) no estado do Paraná - Foto: Divulgação

Segundo as investigações, o suspeito seria um dos responsáveis pela atuação da facção Primeiro Grupo Catarinense (PGC) no estado do Paraná - Foto: Divulgação

Uma operação integrada entre a Polícia Civil (DRACO) e a Polícia Militar (12º BPM) resultou na prisão de um foragido da Justiça do Paraná na manhã desta quarta-feira (24), em Niterói. O alvo, de 34 anos, foi encontrado em um condomínio no bairro Rio do Ouro.

As equipes atuaram para cumprir dois mandados de prisão expedidos pela 2ª Vara Criminal de Paranaguá (PR), onde ele responde por envolvimento com o tráfico de drogas e por integrar organização criminosa.

Segundo as investigações, o suspeito seria um dos responsáveis pela atuação da facção Primeiro Grupo Catarinense (PGC) no estado do Paraná, especialmente na cidade de Paranaguá, onde já possui anotações criminais por organização criminosa.

Após a prisão, o acusado foi levado para a sede da DRACO, onde as medidas legais cabíveis estão sendo tomadas.