Manifestantes usam ônibus e pneus incendiados para fechar acesso a Itaúna, em São Gonçalo

Caveirão teve que subir a calçada para seguir para o interior do bairro - Foto: Reprodução

Dois ônibus e diversas barricadas com pneus incendiados foram colocados por manifestantes, bloqueando a Estrada da Conceição, em Itaúna, na noite desta sexta-feira (19). O protesto, que começou durante a tarde bloqueando todas as vias da BR-101, agora se estende para dentro do bairro. Há registro de tiros no local.





Nas redes sociais, diversos vídeos gravados por moradores ou participantes dos protestos mostram que a situação no bairro segue tensa. Em algumas filmagens, é possível ver dois ônibus atravessados em uma das principais vias de Itaúna, bloqueando a região.

Em outras imagens, aparecem dezenas de pneus sendo queimados em diferentes pontos do bairro.





Um dos vídeos mostra um veículo blindado da PM, o caveirão, subindo a calçada para desviar do ônibus que bloqueia a pista.





Além dos protestos, há registro de tiros no local. Desde o momento em que a manifestação ainda ocorria apenas na BR-101, a PM informou que bandidos do Complexo do Salgueiro estavam atacando os policiais na rodovia federal.

A ação do 7º BPM (São Gonçalo), que teria motivado o protesto, foi realizada na última quarta-feira (17). Na ocasião, de acordo com a Polícia Militar, "um suspeito foi atingido e socorrido", mas "não resistiu". Outro homem foi preso na ação, e uma mulher foi baleada. Ela teria fugido do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).