BR-101 fechada; manifestação após operação interdita rodovia no Luiz Calçador

Uma manifestação com cerca de 300 pessoas fechou a rodovia BR-101 (Niterói-Manilha), na altura do Luiz Caçador, em São Gonçalo. Pneus incendiados fecharam os dois sentidos da via; uma ação policial no Complexo do Salgueiro, que terminou com um suspeito morto e outra pessoa baleada, teria motivado o protesto. Às 17h15, o engarrafamento já tomava mais de 10km da via.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o protesto começou por volta das 16h20. Relatos nas redes sociais indicam que uma ação do 7º BPM para encurralar suspeitos no Salgueiro pode ter motivado manifestantes, mas a informação ainda não foi confirmada pela PM. Helicópteros da Polícia foram vistos sobrevoando a região. A via permanecia fechada até a última atualização desta matéria.

*Em atualização