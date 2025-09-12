Dupla é presa com duas pistolas no Gradim, em São Gonçalo

Dois homens, que não tiveram a identidade revelada, foram presos por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), nesta quinta-feira, no bairro Gradim, em São Gonçalo. Ambos estava portanto uma pistola.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe se deslocou até a Rua Nair Teixeira da Silva após o recebimento de denúncia sobre os acusados. No endereço, os policiais cercaram a área e abordaram os suspeitos. Com eles, foram apreendidos, além das duas pistolas, dois carregadores e nove munições.

Os homens foram encaminhados para a 73ªDP (Neves).