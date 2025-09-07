Preso 'Vapor' do tráfico na Comunidade do Inferninho, em Piratininga
Agentes apreenderam uma sacola de drogas
Um jovem de 17 anos foi preso nesse sábado (6) por tráfico de drogas durante operação do 12º Batalhão de Polícia Militar (4º CPA), em Piratininga, Niterói. A ação ocorreu na comunidade conhecida como Inferninho, na Rua Doutor Luís Guilherme da Cunha, e resultou na apreensão de grande quantidade de drogas.
De acordo com a PM, ocorria um patrulhamento na região, quando a equipe avistou o jovem em atitude suspeita. Ao notar a presença da viatura, ele tentou fugir, mas acabou cercado e detido pelos policiais. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma sacola contendo drogas.
O material apreendido incluía 278 invólucros de maconha (678g), 234 pinos de cocaína (183g) e 29 pedras de crack (5g). Aos policiais, o jovem confessou atuar como “vapor” do tráfico local.
O acusado não tinha anotações criminais anteriores. Ele foi encaminhado à 81ª DP, onde permaneceu preso após ser autuado por tráfico de drogas.