Homem é preso em flagrante por roubo com faca em Pendotiba, Niterói

Um homem foi preso em flagrante na tarde de ontem (6) após praticar roubo a um transeunte com uso de faca, em Pendotiba, Niterói.

Policiais do 12ºBPM realizavam patrulhamento preventivo pela Estrada Caetano Monteiro quando foram alertados por pedestres sobre um suspeito, usando camisa vermelha, que estaria cometendo assaltos nas proximidades.

Os policiais realizaram buscas na região e localizaram o acusado, identificado como T. d. M. Q., de 31 anos, na Rua Barão do Flamengo, em frente ao nº 35. Durante a revista pessoal, a vítima, de 34 anos, se aproximou e reconheceu o homem como autor do assalto, além de identificar o próprio telefone celular entre os objetos apreendidos.

Com o suspeito, os policiais encontraram uma faca, dois celulares, seis maços de cigarro, um cortador de unhas, um pedaço de bombril, um fone de ouvido e um frasco de remédio.

O acusado possui passagem anterior por lesão corporal. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 79ª DP.