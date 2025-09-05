Disque Denúncia pede informações sobre foragido por ameaçar e agredir ex-mulher em Nova Iguaçu

Segundo a polícia, acusado invadiu a casa da ex-mulher três vezes em menos de 24 horas - Foto: Disque Denúncia/RJ

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta sexta-feira (05), um cartaz para auxiliar nas investigações da 58ª DP (Posse), a fim de obter informações que levem à localização e prisão, do foragido da Justiça, Igor dos Santos Barbosa, de 32 anos. Ele descumpriu medida protetiva, invadiu a casa da ex-esposa três vezes em menos de 24 horas e a agrediu na frente dos cinco filhos do casal, sendo já considerado um foragido da Justiça.

Ele é acusado de perseguir, ameaçar e agredir sua ex-esposa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele violou uma medida protetiva e está foragido. A mulher relatou que Igor invadiu sua casa três vezes em menos de 24 horas e a agrediu na frente dos cinco filhos do casal. Eles foram casados por 13 anos, e a vítima afirma sofrer perseguição desde a separação, há dois anos. Igor fez ameaças diretas, dizendo que se não tivesse paz, ela também não teria. A situação alterou drasticamente a rotina da mulher e de seus filhos, gerando medo na família. Ela pede a prisão de Igor para poder viver em segurança, junto com sua família.

Diante dos fatos apresentados, a autoridade policial da 58ª DP, pediu a Justiça que fosse expedido um Mandado de Prisão, em desfavor de Igor Barbosa, o que foi deferido pelo Plantão Judiciário/Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro/TJ/Juizado da Violência Doméstica/Comarca de Nova Iguaçu, Espécie de prisão: Preventiva, pelos crimes de Violência Doméstica. e Familiar.

Cabe ressaltar ainda, que Igor Barbosa, já teve duas passagens pelo sistema prisional, sendo uma em janeiro de 2024, pelo artigo 12 da Lei 10826/03 (Estatuto do Desarmamento) e outra em abril de 2025, pelo crime de crime de Ameaça Qualificada, com a aplicação da figura do stalking, por ser uma forma de violência de gênero, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme definido e regulado pela Lei Maria da Penha. Atualmente, ele se encontra em liberdade, devido à revogação da prisão, sobre um processo relativo ao ano de 2025, sobre Violência Doméstica.

Assim, a 58ª DP, segue em diligências para prender Igor dos Santos Barbosa, e pede que quem tiver informações sobre sua localização, favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido