Foragido da Justiça é preso na Estrada da Fazendinha, em Niterói

O suspeito, conhecido como "Frango", era alvo de um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio - Foto: Reprodução

Um homem procurado pela Justiça, de 24 anos, foi preso por policiais do 12ºBPM (Niterói) em uma ação realizada nas proximidades da Estrada da Fazendinha, em Niterói. O suspeito, conhecido como "Frango", era alvo de um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio.

A equipe policial foi até o endereço indicado em denúncia para verificar a informação e conseguiu localizar o foragido. Durante a abordagem, foi confirmada a existência de mandado judicial em aberto contra ele, expedido pela Vara Criminal de Niterói.

Após a captura, o homem foi conduzido inicialmente à delegacia local, sendo posteriormente encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.