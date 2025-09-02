Foragido da Justiça é preso na Estrada da Fazendinha, em Niterói
Conhecido como "Frango", o homem foi localizado por agentes após denúncia anônima e teve o mandado de prisão cumprido
min de leitura | Escrito por Redação | 02 de setembro de 2025 - 21:30
Um homem procurado pela Justiça, de 24 anos, foi preso por policiais do 12ºBPM (Niterói) em uma ação realizada nas proximidades da Estrada da Fazendinha, em Niterói. O suspeito, conhecido como "Frango", era alvo de um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio.
A equipe policial foi até o endereço indicado em denúncia para verificar a informação e conseguiu localizar o foragido. Durante a abordagem, foi confirmada a existência de mandado judicial em aberto contra ele, expedido pela Vara Criminal de Niterói.
Após a captura, o homem foi conduzido inicialmente à delegacia local, sendo posteriormente encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.