Coronel Lourival assume Batalhão da PM de São Gonçalo; “tem que avaliar a sensação de segurança da cidade”

O coronel Lourival do Nascimento Junior, de 53 anos, é oficialmente o novo responsável pela ação do 7º Batalhão de Polícia Militar em São Gonçalo. Na tarde desta sexta-feira (29), o coronel Ângelo Barbosa Castro, de 50 anos, passou oficialmente a responsabilidade pela equipe para o colega, em cerimônia realizada na sede do BPM, em Alcântara, com a presença de autoridades municipais e federais.

Recém saído do comando do 41º BPM (Irajá), o novo comandante conversou com O São Gonçalo sobre a chegada ao município, elogiou o trabalho do antecessor e disse que pretende focar os esforços em aumentar a sensação de segurança para a população.

“Realmente os índices criminais aqui se encontram satisfatórios, mas a gente também tem que avaliar a sensação de segurança da cidade, né? Temos que tentar, de alguma forma, dar uma ‘dinamizada’ no policiamento: ver os locais que precisam de algum tipo de operação mais direta, dar atenção à retirada de barricadas para dar o direito de ir e ver ao morador. A gente vem com muita vontade de trabalhar e, com certeza, vamos entregar um serviço de qualidade à população de São Gonçalo”, destacou Lourival.

Com mais de 30 anos de serviço prestado à Polícia Militar do Rio, o coronel também disse que pretende se inspirar na experiência prévia em outras regiões do Estado durante o trabalho em SG.

“Eu já passei por alguns batalhões em áreas bem críticas, como Olaria, Jacarepaguá, Irajá… Graças a Deus, a gente conseguiu adquirir uma experiência muito boa em relação a operações nesse tipo de local, mas eu acredito que aqui a gente vai tentar ao máximo diminuir o enfrentamento e, de formas pontuais, tentar conseguir o controle da área. O mais importante é fazer com que a população se sinta segura”, completou.

Após quase dois anos à frente do Batalhão gonçalense, o coronel Ângelo agora vai atuar diretamente no 4º Comando de Policiamento da Área (CPA), que supervisiona a ação policial em São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Região dos Lagos. Ângelo não vai assumir o comando do 4º CPA; segundo o PM, ele deve auxiliar o atual comandante do Comando, coronel Luiz Octávio Lopes da Rocha Lima, que também participou da cerimônia.

Coronel Ângelo deixa o BPM de São Gonçalo com importantes números de prisões e apreensões | Foto: Enzo Britto

Ângelo deixa o Batalhão com um histórico de 262 armas apreendidas e 1.027 pessoas presas. Ele se disse satisfeito com o trabalho. “A cidade de São Gonçalo é muito complexa pela sua extensão, pela sua geografia… Foi um trabalho desafiador, mas concluímos com eficiência”, resumiu o comandante em entrevista após o evento.

A cerimônia realizada nesta sexta (29) contou com a presença de dois deputados: o federal Roberto Monteiro (PL) e o estadual Douglas Ruas (PL). O prefeito Capitão Nelson (PL) também esteve no evento e comentou a mudança em conversa com O São Gonçalo. O prefeito disse que não acredita que a situação da segurança pública na cidade seja mais crítica do que no restante do Estado.

Prefeito de São Gonçalo esteve no evento e afirmou que a prefeitura estará a disposição do novo comandante da PM | Foto: Enzo Britto

“Os nossos desafios não são diferentes do restante do Estado. A segurança pública hoje é um desafio muito grande no Estado do Rio de Janeiro e São Gonçalo não é diferente. Então, a Prefeitura aqui está totalmente à disposição da Polícia Militar, seja do 7º Batalhão ou do 1º Batalhão, que vai ser inaugurado lá na Venda da Cruz. Estamos aqui para juntar forças conforme a gente vem fazendo. Temos realizado várias operações em conjunto entre Polícia Militar, Secretaria de Transportes, Secretaria de Ordem Pública. A gente espera continuar essa parceria que vem dando muito resultado positivo”, disse Nelson.