Criminoso 'Pepino' é 'recapturado' em área dominada pelo TCP na zona oeste do RJ

Policiais penais da Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ), através do trabalho de análise e coleta de dados, baseado no levantamento de informações provenientes do Disque Denúncia, prenderam na manhã dessa terça-feira (26), na Rua Vila Nova, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, o criminoso Emanuel da Silva Pepino, 25 anos. Ele foi recapturado próximo a Comunidade do Iraque, dominada pela Organização Criminosa do Terceiro Comando Puro (TCP).

Emanuel foi libertado do sistema prisional em outubro do ano de 2024, mas seu primeiro ingresso aconteceu no ano de 2018, respondendo pelo crime de Roubo, ficando um ano preso. Em julho de 2024, Emanuel cometeu os crimes de Receptação e Roubo, retornando ao sistema penal no entanto, três meses após a prisão foi posto em liberdade, tendo sido revogada sua prisão.

Entretanto, no último dia 14 de agosto deste ano, foi expedido em seu desfavor, um mandado de prisão, pela Vara de Execuções Penais (VEP), determinando a regressão cautelar, para cumprimento em regime semiaberto, tendo que cumprir mais seis anos e cinco meses, pelo crime de roubo.

Após ser dada voz de prisão, o foragido, tentou resistência, mas os policiais penais conduziram o foragido à 34ª Delegacia de Polícia (Bangu), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas sobre a prisão e, posteriormente, foi conduzido a uma unidade prisional da SEAP-RJ, onde já se encontra acautelado à disposição da Justiça.

A RECAP/SEAP segue em diligências para prender outros criminosos, e pede o apoio da população para denunciar a sua localização, pelos seguintes canais de atendimento:

