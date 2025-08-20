Polícia Civil realiza ação contra pirataria no entorno do Maracanã

Policiais civis do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), com apoio de policiais militares do Batalhão Especial de Policiamento de Estádios (BEPE), realizaram, na noite desta terça-feira (19/08), uma ação contra pirataria no entorno do estádio do Maracanã. O objetivo era combater a venda de produtos falsificados, emulando símbolos dos clubes de futebol e de marcas famosas. Ao todo, seis pessoas foram presas em flagrante e mais de 400 itens foram apreendidos.

Foram alvos da operação vendedores ambulantes que comercializam camisas e bonés, por exemplo, com estampas de times.

O material arrecadado foi encaminhado para análise técnica, e será aberta investigação para identificar os demais envolvidos na cadeia de produção e distribuição das peças falsificadas. A Polícia Civil reforça que a falsificação de produtos não apenas lesa as marcas legalmente constituídas, mas também prejudica a economia formal e pode estar associada a outras práticas criminosas, como financiamento de facções.