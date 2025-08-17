Polícia Civil deflagra operação para apurar ataque cibernético e extorsão à empresa

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) realizaram, neste domingo (17), a "Operação Fantasma", para apurar ataques cibernéticos e extorsão contra uma empresa de logística. Os endereços, em Engenheiro Paulo de Frontin, são todos ligados ao principal suspeito de ter realizado as invasões. As diligências contam com o apoio de unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE).

De acordo com os agentes, o primeiro contato do criminoso foi no último 6 de agosto, por meio de um email. Ele exigiu US$ 10 mil em moedas virtuais para que não fosse divulgado conteúdo confidencial da empresa, de clientes e de fornecedores. Diante da possibilidade de um ataque cibernético, a companhia vítima contatou a especializada e realizou comunicação formal à Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Segundo relato dos responsáveis pela companhia, no dia seguinte, as ameaças permaneceram e foram enviadas informações internas para mais de vinte fornecedores, o que causou danos à reputação e confiabilidade da empresa.

Os ataques continuaram e, nessa quarta (13), houve uma invasão ao WhatsApp da empresa e vários funcionários passaram a receber mensagens padronizadas solicitando o contato do CEO.

Durante a operação foram apreendidos e analisados aparelhos tecnológicos que permitiram confirmar que o suspeito era, de fato, o autor dos crimes. As investigações seguem, a fim de responsabilizá-lo criminalmente.